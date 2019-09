Scontro tra due auto, ferito un ventiduenne

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Mesenzana per un incidente avvenuto sulla stradale statale 394.

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture, attorno alle 10.30 di martedì 3 settembre, si sono scontrate; i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, il più grave dei quali, un giovane di 22 anni, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Luino.