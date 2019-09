Scuola al via: riparte il trasporto scolastico

Duecento mezzi, 300 autisti, 35 linee.

Sono questi i numeri del CTPI Consorzio Trasporti Pubblici Insubria che si appresta a trasportare gli studenti della città di Varese e delle zone che appartengono all’area “Sottorete Nord”, cioè che dal capoluogo si muovono verso i laghi o il Luinese.

Alla ripresa delle lezioni, il trasporto scolastico si ripresenta senza variazioni di rilievo, ad eccezione di un piccolo aggiustamento sulla linea N23: la corsa che parte da Varese alle ore 15, per raggiungere Sesto Calende via Varano Borghi, si fermerà anche a Bernate offrendo una possibilità in più agli studenti che risiedono in questa frazione.

Sul tavolo ci sono ancora alcuni aggiustamenti possibili nell’area di Gavirate, ma che vanno definiti sulla base dell’organizzazione dello Stein.

In tutto il Consorzio gestirà dieci linee cittadini a Varese e 25 extraurbane.

I costi degli abbonamenti studenti vanno dai 206 euro per le linee urbane di Varese ( validità uguale alla durata dell’anno scolastico) alle diverse fasce di quelle extracittadine che vanno dai 276 euro di prima fascia ai 944 della tratta più lunga, con durata dal primo settembre sino al 30 giugno 2020.