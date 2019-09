Secondo openday per la scuola di musica di Saronno.

Appuntamento domenica 22 settembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Le lezioni sono appena iniziate ma si può sempre partire coi corsi in qualsiasi momento dell’anno. Per la giornata di domenica inoltre ci sarà l’esibizione degli studenti che hanno ottenuto la borsa di studio della masterclass in pianoforte del Maestro Pier Francesco Forlenza alle ore 18:00 nell’auditorium in centro a Saronno in via Padre Reina 14-16.

L’associazione culturale “Le Stanze della Musica” è una nuova realtà che nasce nel cuore di Saronno e che vuole far nascere il gusto del bello e il sapore dell’ascolto, una scuola di musica che dà l’opportunità di avere uno spazio per esibizioni ed eventi culturali.