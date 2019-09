Serie C, Arezzo – Pro Patria in diretta

Settima di campionato e terza partita in sette giorni per la Pro Patria, impegnata nella difficile trasferta di Arezzo. Dopo due vittorie di fila i tigrotti sperano di conquistare un’altra gioia e tornare a casa dalla Toscana con altri tre punti. Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #ArezzoProPatria sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCA QUI