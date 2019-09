Sulla Via Francisca: tappa a Robecco sul Naviglio

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Robecco sul Naviglio.

Il paese situato nell’area Metropolitana di Milano, il tracciato passa accanto al Naviglio Grande, regalando scorci su parchi e ville.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Robecco sul Naviglio:

Incontriamo Raffaele De Ciechi della Cascina Lema

Samuele Binfarè è il titolare del bar Binfa Cafè

Incontriamo Anna Visconti che ci racconta il suo B&b

Un mestiere particolare: lo gnomonista. Ce lo racconta Vincenzo Vaiana

Incontriamo anche don Emanuele

Conosciamo la realtà dell’associazione della Priàa

Piccola tappa al ristorante Lucrezia

Giovanni Barenghi è assessore alla cultura

Incontriamo anche la Pro Loco del paese

Salutiamo Robecco sul Naviglio pronti alle prossime tappe