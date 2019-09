Torna l’October Grap: musica, cibo e grappa a mille metri

Torna anche quest’anno l’October Grap, la festa che da 27 anni riscalda i primi weekend d’autunno della Val Veddasca. A partire da sabato 28 settembre, per cinque fine settimana, tutti i sabato sera e tutte le domeniche al Ristoro Lago Delio ci sarà festa, con un’offerta musicale che cambierà di weekend in weekend, polenta cucinata in diversi modi, ma con un occhio di riguardo alla selvaggina e ai funghi, dopo la stagione fortunata per i fungiatt locali.

E poi, immancabile, ci sarà la grappa da gustare in metri: sarà infatti possibile scegliere fra oltre cento tipi di grappa, da quelle più leggere e fruttate alle barricate, con cui riempire dei bicchierini poggiati su assi di legno.

“Si parte dal mezzo metro e si arriva ai dieci metri di lunghezza – racconta Sisa Gambacci, proprietaria del Ristoro e anima della festa, insieme al marito Vito e al figlio Mauro – di solito i 10 metri sono ordinati da compagnie intere di ragazzi: quando ciò avviene tutta la gente si ferma per applaudire. C’è sempre un’atmosfera magica per l’October Grap, soprattutto di condivisione e voglia di semplicità in mezzo alla natura. Ogni anno ritroviamo tanti amici, c’è chi arriva da qui vicino, da Maccagno (il Ristoro dista 15 minuti circa dalla località lacustre, ndr), ma ci sono quelli che arrivano anche da lontano, qualcuno è partito anche da Roma. Siamo giunti alla 27esima edizione, ma c’è tanta voglia di andare avanti, sempre con nuove idee. Ad esempio il gadget di quest’anno è davvero bello e cambierà di sabato in sabato”.

All’interno del Ristoro, affacciato su una vista panoramica del lago Maggiore, ci sarà anche un’area espositiva dei gadget degli anni precedenti. A pochi passi, è possibile visitare il lago Delio, uno dei laghi più piccoli della provincia: una passeggiata da fare magari dopo pranzo per smaltire il pranzo e i bicchierini.