Torna Varese Orchidea all’Agricola Home & Garden di Varese. È settembre e come è ormai noto agli appassionati del settore, torna a Varese la più importante rassegna dedicata a sua maestà l’Orchidea. L’appuntamento è per venerdì 27 settembre con una nuova edizione dell’Esposizione Internazionale di Orchidologia. Giunta ormai alla sua 12° edizione, la manifestazione patrocinata da ALAO (Associazione Lombarda Amatori Orchidee) vi attende per un weekend assolutamente imperdibile, interamente dedicato al fiore da sempre simbolo di bellezza, eleganza e ricercatezza: la regale Orchidea.

L’appuntamento è in via Pisna 1, a Varese, sul lungolago della Schiranna dal 27 al 29 settembre. Per tutta la durata della manifestazione, il nostro Garden Center rimarrà aperto con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00.

Ad attendervi, una ricca esposizione in cui scoprire un vasto assortimento di specie, dalle più note alle più rare. Sarà una coloratissima occasione per acquistare il vostro esemplare preferito, oltre che ogni tipo di materiale tecnico o accessorio per la cura delle vostre orchidee. Ecco alcune delle aziende che interverranno alla manifestazione: Orchideria di Morosolo, Casciago (VA), Varesina Orchidee, Varese (VA), Asendorfer Orchideenzucht, Asendorf (Germania), Le Orchidee del Lago Maggiore di Luigi Callini (VB), EvoPlant, tutti i migliori materiali per le vostre orchidee.

La grande novità di questa 12° edizione sarà la presenza di Alejandro Capriles, studioso di orchidee e già giudice dell’American Orchid Society (AOS), che, insieme ai suoi allievi, giudicherà e premierà le piante esposte.

SPORTELLO SOS ORCHIDEA

Se le vostre orchidee sono in difficoltà e avete dubbi su come prendervene cura, in Agricola via aspetta uno Sportello SOS gestito dallo staff ALAOper tutta la durata della manifestazione: a vostra disposizione, un team di esperti risponderà a domande, dubbi e curiosità, oltre a dispensare utili consigli sulla gestione delle vostre piante e sui migliori prodotti in commercio per ogni esigenza.

LE CONFERENZE GRATUITE DI ALAO: da venerdì a domenica. Alle ore 10.00, 14.00 e 16.00

Come nelle scorse edizioni, immancabili i preziosi momenti didattici e di confronto per apprendere tutti i segreti e le migliori tecniche per far crescere le vostre orchidee sane e rigogliose e per comprendere le esigenze di ogni specie. Gli appuntamenti sono gratuiti e per iscriversi è sufficiente registrarsi al corso che si desidera frequentare attraverso questo link.

TRA ARTE, CREATIVITA’ E FOTOGRAFIA: UN’EDIZIONE RICCA DI INIZIATIVE

Dopo il grande apprezzamento della scorsa edizione, continua il filone artistico delle tante iniziative che vi aspettano in Agricola, rigorosamente all’insegna della creatività:

ETEREA: mostra artistica. Dissolvenze di tenui colori ad acquerello ispirati a fiori, foglie, boccioli, bacche. Espone Carmen Sara Francocci. La mostra sarà aperta per tutto il weekend.

COMPOSIZIONE FLOREALE CREATIVA: libera la tua creatività e impara a sistemare con le tue mani un’orchidea su una zattera di sughero. I posti sono limitati: scopri il corso e iscriviti subito a questo link.

ACQUERELLI D’AUTUNNO – LE ORCHIDEE: una lezione base sulla tecnica dell’acquerello con l’artista Carmen Sara Francocci per realizzare la tua originale copia dal vero di una coloratissima orchidea. I posti sono limitati: scopri il corso e iscriviti subito a questo link.

INSTAFLOWERS, FOTOGRAFARE I FIORI PER INSTAGRAM: un workshop di fotografia base (teoria e pratica) per imparare a realizzare scatti floreali perfetti per popolare il proprio canale Instagram. I posti sono limitati: scopri il corso e iscriviti subito a questo link.

PROMOZIONI ESCLUSIVE PER LA TUA CASA

In Agricola ti aspetta una profumatissima promozione firmata Millefiori: per tutto il weekend, la linea di profumatori Fiori d’Orchidea sono scontati del 30%.