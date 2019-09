Torna il villaggio della Croce Rossa

Sabato 14 settembre torna il “Villaggio C.R.I.”, evento con cui il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana si presenta ai cittadini. La manifestazione, arrivata alla sua terza edizione, sarà realizzata nel centro della città partendo da

Corso Matteotti toccando Piazza San Vittore, Piazza Podestà e Piazza Carducci.

Il programma sarà ricco di momenti che coinvolgeranno la cittadinanza a partire dalle ore 10.00 fino a sera. La mattinata prenderà il via con l’opportunità per tutti di effettuare il controllo di glicemia e pressione. Contestualmente verrà allestita un’area cardiologica con medici cardiologi che si presteranno ad eseguire elettrocardiogrammi.

Da quel momento, inoltre, verranno aperti tutti gli stand delle varie Aree di Croce Rossa Varese. Alle 11,30, ci sarà la cerimonia ufficiale di apertura.

Durante la giornata verranno organizzate brevi ma intense dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e manovre salvavita pediatriche. Sarà inoltre possibile approfondire le modalità di contatto del 112: si imparerà a gestire le primissime fasi in caso di una situazione di urgenza ed osservare le dinamiche di un intervento di emergenza.

Il tutto sarà allietato da varie attività ludiche per i bambini e da uno sfizioso stand gastronomico. Quest’anno, la “zona cucina” sarà gestita dai nostri volontari Cri in collaborazione con dagli Amici del collegio “De Filippi”.

Non da ultimo saranno messi in mostra i mezzi che utilizza la Cri per il suo lavoro quotidiano (ambulanze, mezzi sanitari per trasporto disabili, mezzi per soccorso alpino, mezzi anfibi e molto altro) con la novità della presenza dell’unità cinofila che si occupa di soccorsi speciali.

Protagoniste della giornata saranno tutte le aree che compongono la Croce Rossa Italiana di Varese: Area 1 Salute e Vita, Area 2 Sociale, Area 3 Attività di Emergenza, Area 4 Diu e Cooperazione Internazionale, Area 5 Area Giovani,

Area 6 Fund Raising e Promozione. Oltre, naturalmente, alle Infermiere Volontarie, il Corpo Militare e tante altre inedite sorprese come mezzi storici, ecc….

Gli obiettivi dell’evento saranno, come sempre, informare la cittadinanza in merito alle attività del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, diffondere e promuovere i servizi, gli eventi, comunicare tutte le attività sviluppate, raccogliere fondi, reclutare nuovi volontari, rafforzare lo spirito di appartenenza a C.R.I. di tutti i volontari.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà posticipata a sabato 28 settembre.