Ubriaco distrugge tre auto: denunciato

Nella serata di giovedì, i carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un trentenne disoccupato del luogo, già noto alle forze dell’ordine, in quanto ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento e ubriachezza.

In particolare i militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Gazzada Schianno,dove hanno fermato il soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di sostanze alcoliche, poco dopo aver danneggiato senza una ragionevole motivazione tre veicoli in sosta regolarmente posteggiati sulla pubblica via, lanciando alcune pietre prese da un cantiere presente nelle vicinanze e venendo successivamente bloccato dai Carabinieri, intervenuti rapidamente dopo una segnalazione al 112.

Il fatto è avvenuto nella frazione di Schianno, non lontano dalle piste di motocross.