Un corto sull’ambiente per J.J. Bustamante: “Le piccole cose possono fare miracoli”

Il videomaker di Canegrate J.J. Bustamante ha pubblicato un cortometraggio sul tema del rispetto per l’ambiente e sull’importanza dei piccoli gesti che possono cambiare un destino che sembra segnato e che potrebbe mettere a rischio la stessa sopravvivenza della specie.

Con “Miracles”, questo il titolo scelto per il corto, Bustamante racconta come piccoli gesti di attenzione nei confronti dei luoghi che viviamo possano essere importanti ma solo se tutti si impegnano quotidianamente. Il personaggio principale del film (girato a Canegrate) è una giovane donna delle pulizie che raccoglie le carte da terra per le strade del suo paese, innaffia le aiuole della piazza principale e risponde ad un anziano signore seduto su una panchina che chiede alla giovane perchè lo fa. La risposta è gentile e ferma: “Le piccole cose contano” e possono fare miracoli.

Bustamante, che ha collaborato con il progetto di Varesenews e Confartigianato “Territori in tour”, ha preso parte al contest di Cinemadamare che si è svolto nel mese di agosto, proprio a Canegrate.