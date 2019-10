2^ edizione di “Belli come il sole”

Domenica 20 ottobre alle ore 8.30 si terrà a Saronno la seconda edizione della Manifestazione Podistica non competitiva “Belli come Il Sole”, il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti de Il Sole Onlus in difesa dei diritti dei bambini e delle bambine che abitano nelle aree più disagiate del pianeta.

La manifestazione sportiva, patrocinata dal Comune di Saronno, avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo e coinvolgerà ogni genere di partecipante. Adulti e bambini di qualsiasi età potranno attraversare il centro della città e parte del Parco del Lura, condividendo insieme e in allegria l’evento nato per fare del bene ai piccoli bimbi de Il Sole Onlus.

I runner Constantin Bostan e Massi Milani saranno poi i testimonial d’eccezione dell’evento solidale e correranno al fianco di tutti i partecipanti sostenendo con entusiasmo l’Associazione. Il ritrovo per le iscrizioni è previsto alle ore 8.00 in Piazza Libertà, punto di partenza e di arrivo del percorso di 6 o 12 chilometri e la partenza avverrà per tutti alle ore 8.30. Ai partecipanti della corsa verrà consegnato un pacco gara e per i primi 100 bambini iscritti ci sarà una coloratissima maglietta de Il Sole Onlus. Verrà inoltre allestito un punto di ristoro al Parco del Lura e in Piazza Libertà, dove all’arrivo sarà possibile ricevere trattamenti osteopatici.

La quota di iscrizione è di 5€ per gli adulti e 3€ per i bambini sotto i 12 anni di età.

A fine corsa verranno premiati l’uomo e la donna meno giovane, il bambino o la bambina più giovane, il gruppo più numeroso e l’adulto o bambino che per 1o raggiungerà il traguardo del 1o giro.

Sarà consegnata poi una speciale targa ai fantastici ragazzi della CLS che parteciperanno alla manifestazione sportiva.

Il Sole Onlus è l’organizzazione senza scopo di lucro nata a Como nel 1997 che si occupa della tutela dei diritti dei bambini. Attiva in Etiopia, India, Somalia, Costa D’Avorio e Italia, Il Sole Onlus nasce per garantire ai bambini e alle donne di tutto il mondo le stesse opportunità e dignità. La nostra mission, infatti, è quella di costruire comunità sostenibili a misura di bambino, aiutando i più bisognosi nella conquista del loro diritto alla vita, all’identità, alla salute, alla famiglia, all’educazione e alla partecipazione.