Alla scoperta di aereoclub e rifugi antiaerei con le Giornate Fai di Como

Per l’edizione numero 8 delle Giornate FAI di Autunno, il Gruppo Giovani di Como propone un itinerario che permetterà al pubblico di scoprire un mondo che da sempre affascina grandi e piccini: l’esperienza del volo. Le diverse aperture saranno legate dalla tematica dei mezzi d’aria, ma riguarderanno ambiti differenti di utilizzo di velivoli. Due giornate dedicate alla visita di hangar, rifugi anti-aerei e, soprattutto, alla (ri)scoperta del nostro territorio. Selezione di itinerari e aperture del FAI GIOVANI DI COMO

Il tema è il VOLO.

L’itinerario si chiama NEL BLU DIPNTO DI BLU e come slogan un gioco di parole con il titolo di una nota canzone: I believe I can FAI.

Aperture:

– Aeroclub Como

– MuRAC: Museo Rifugi Antiaerei Como

– Aeroclub Volovelistico Lariano di Alzate Brianza

PROGRAMMA: SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE 2019

– MuRAC – Museo Rifugi Antiaerei Como. Via Italia Libera 11, 22100 Como (CO). Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni ISIS Paolo Carcano, Como (CO) Apertura ore 10.00 – Ultima visita ore 17.00 Partenza visite ogni 20 minuti circa, durata visita 40 minuti ca.

Contributo suggerito: 3 euro.

Luogo solitamente aperto al pubblico la prima domenica del mese dalle 15.00 alle 18.00

Una piccola porta di metallo schiude il mondo sotterraneo dell’unico rifugio antiaereo attualmente

visitabile nella città di Como, destinato, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, al personale della

Croce Rossa Italiana. Un ampio percorso di visita musealizzata riporta il visitatore a quei giorni

tremendi in cui il pericolo incombeva dall’alto: archivi storici, effetti audiovisivi, cimeli bellici originali

si fondono in un’esperienza dal fortissimo impatto sensoriale ed emotivo.

– Aero Club Como – Un hangar da record. Via Masia 44, 22100 Como (CO). Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Istituto Jean Monnet, Mariano Comense; Volontari Aero Club Como. Apertura ore 10.00 – Ultima visita ore 17.00. Partenza visite ogni 20 minuti circa, durata visita 30-40 minuti. Contributo suggerito: 3 euro. Luogo solitamente chiuso al pubblico La più antica organizzazione di volo con idrovolanti e scuola di volo idro del mondo”. Spetta al Guinness World Record il privilegio di descrivere una della realtà più caratteristiche e affascinanti della nostra città, in cui storia e modernità, tradizione e innovazione viaggiano da sempre affiancate a spasso tra le nuvole, sospese su panorami mozzafiato. Il celebre hangar con vista lago offre al visitatore una preziosissima collezione di velivoli storici ad uso bellico e turistico.

– Sulle ali del vento: AEROCLUB VOLOVELISTICO LARIANO Via Isonzo 226, 22040

Alzate Brianza – fraz. Verzago (CO). Visite a cura di: Soci e Volontari Aeroclub Volovelistico Lariano Apertura ore 10.00 – Ultima visita ore 17.00 Partenza visite ogni 20 minuti circa, durata visita 40 minuti ca. Contributo suggerito: 3 euro Luogo solitamente aperto per attività di volo scuola e sportivo

per i soci Sport principe dell’aeroporto di Verzago – Alzate Brianza, immerso nel suggestivo contesto lariano dell’anfiteatro morenico prealpino, è il volo a vela degli alianti: una disciplina in cui tecnica e agonismo, contemplazione e tutela dell’ambiente circostante imitano la leggerezza e il silenzio degli uccelli. Una pista asfaltata della lunghezza di 600 metri, un hangar per il ricovero dei velivoli e un’aula didattica per la scuola piloti permettono al sogno più antico dell’uomo di prendere vita.

INOLTRE SARANNO APERTI TUTTI I BENI FAI DELLA PROVINCIA DI COMO:

Villa del Balbianello – Via Monzino 1, Tremezzina

Torre del Soccorso – SS340, Ossuccio

Villa Fogazzaro-Roi – Via Fogazzaro 14, Valsolda, fraz. Oria

LINK UTILI: https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/