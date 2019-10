La filiera delle costruzioni di Aime, un hub che raccoglie intorno a sè tutte le imprese, le professioni, i tecnici che si occupano di costruzioni ha deciso di aderire alla settimana della sicurezza promuovendo due importanti momenti: il primo si è svolto lo scorso 17 ottobre a Cardano al Campo dove abbiamo organizzato un convegno informativo, formativo e di confronto, mettendo al centro del dibattito la sicurezza quale volano di successo delle imprese, con la presenza di Ats, Inail ed Itl.

Grazie al prezioso lavoro del collega Pietro Lo Scalzo, della presidenza della Filiera delle Costruzioni, Aime ha anche redatto un opuscolo vademecum su come allestire un cantiere in sicurezza. «Un vademecum semplice, chiaro e snello nella consultazione che potrà aiutare tutte le imprese, i professionisti, gli operatori del settore ad affrontare meglio e con maggiore certezza l’espletamento del proprio lavoro e agevolare le istituzioni pubbliche, come ad esempio gli uffici tecnici dei comuni, a verificare prassi, tempi, metodologia e norme di legge di ogni cantiere insediato sul proprio territorio, consultando il nostro snello, ma chiaro, vademecum» scrivono in una nota stampa i dirigenti di Aime.

Il vademecum sarà distribuito gratuitamente a tutte le imprese associate ad Aime, alle imprese non socie, agli enti e a tutti i soggetti che ne faranno richiesta chiederemo un contributo di dieci euro