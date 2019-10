Big match tra imbattute al PalAlbani: c’è Varese-Merano

Tre vittorie per parte e nessun passo falso nelle prime giornate: è senza dubbio il big match della IHL quello che mette di fronte – sabato 5 ottobre, ore 18,30, al PalAlbani – i Mastini Varese e il Merano, le due leader della classifica intenzionate a far cadere la rivale e a restare solitarie in vetta al secondo torneo nazionale.

Un incrocio che è iniziato fin da questa estate, con i gialloneri impegnati a costruire una squadra da piani alti e le Aquile partite con la voglia di “lavare l’onta” della finale persa in primavera e pronte ad aggiungere pezzi pregiati con il passare delle settimane. Così i due tecnici, Da Rin e Ansoldi, si sono ritrovati con roster lunghi, ricchi di qualità e soprattutto pronti a sfruttare fin da subito i “cavalli” dei propri motori. I Mastini hanno già vinto, settimana scorsa a Bressanone, una partita che potenzialmente poteva essere un trabocchetto mentre il Merano ha infilato già dieci gol alle malcapitate difese avversarie mostrando un attacco affamato e feroce.

E poi, al di là dell’attualità, c’è la storia a parlare: sul ghiaccio di via Albani si sfidano due società che hanno vinto lo scudetto, due a testa per la precisione, e segnato gli anni Ottanta dell’hockey nazionale. Nell’87 lo scontro diretto arrivò in semifinale dove la Kronenbourg spodestò gli allora campioni in carica per poi andare a prendere il tricolore con il Bolzano.

Insomma, gli ingredienti per una partitissima ci sono tutti anche sul piano del pubblico, visto che al PalAlbani è attesa una presenza importante dopo gli oltre 450 spettatori arrivati per il match con la Valpe. Da Rin confermerà la stessa squadra che ha “silurato” nell’ordine Pergine, Valpe e Bressanone, con l’atteso ex Tura tra i pali a dare solidità e tranquillità all’intero reparto difensivo. Assenti per vari motivi Barban, Lo Russo, Odoni e Andreoni con quest’ultimo sempre alle prese con un infortunio alla spalla piuttosto serio. Il Merano avrà Tragust a difesa della gabbia e schiererà la sua batteria di guastatori: il difensore Radin è in testa alla classifica marcatori con 8 assist su 9 punti mentre Lo Presti e Ansoldi – 4 e 3 reti – sono i bomber designati. La direzione del match è affidata ai signori Bagozza e Cassol con Federico e Jacopo Pace nel ruolo di linesmen: la speranza, come sempre, è che il quartetto “zebrato” si noti il meno possibile.

VIABILITA’ E PARCHEGGI

La società giallonera invita a munirsi di biglietto in prevendita attraverso il circuito Liveticket.it, anche perché l’accesso al PalAlbani sarà difficoltoso fino alle 17,30 per via della gara ciclistica a cronometro della Gran Fondo Tre Valli che insiste proprio sull’area del palaghiaccio-ippodromo (e da lì verso Induno e Valganna). IN QUESTO ARTICOLO comunque, vi ricordiamo tutte le chiusure stradali del fine settimana. È comunque bene sapere che l’accesso all’impianto non sarà possibile da piazzale Ippodromo ma verrà ammesso da via Appiani e da via Albani per chi proviene da viale Valganna / via G. Ferraris.

La buona notizia è l’apertura del parcheggio-prato accanto all’AtaHotel di via Albani che quindi sarà a disposizione dei tifosi diretti al Palaghiaccio.