I burattini in scena al Teatro delle Arti

Un sabato pomeriggio con i burattini, al Teatro delle Arti di Gallarate.

Appuntamento sabato 26 ottobre, alle 15,30.

Seguendo un intreccio piuttosto tipico, lo spettacolo mette in scena l’amore contrastato di Arlecchino per Colombina, figlia di Pantalone.

Infatti Pantalone de Bisognosi non gradisce che la propria progenie si unisca a un umile servitore: gli preferirebbe il Capitano Spaccamonti, che crede ricco, nobile e coraggioso, e senz’altro arrogante e sicuro di sé.

Alla fine Pantalone acconsente a concedere la mano della figlia a chi, tra Arlecchino e Spaccamonti , risulterà vincitore di prove di armi e coraggio, ed è qui che subentra Gioppino, per aiutare nell’impresa l’inseparabile amico Arlecchino.

Inutile rivelare il finale, posto che le regole lo esigono lieto, salvo il balletto finale a quattro tra Gioppino, Margì, Arlecchino e Colombina.

Ingresso 6 euro.

Possibilità di merenda per bambini.