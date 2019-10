Cacciatore comasco muore in Valle Antrona

Non c’è stato nulla da fare per un uomo precipitato in un burrone in Valle Antrona questa mattina.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino nella tarda mattinata di per un cacciatore quarantenne della provincia di Como.

L’uomo è precipitato nella zona sopra Cheggio.

Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso Alpino della stazione di Villadossola i militari del SAGF di Domodossola, Vigili del fuoco ed Eliambulanza del 118. Vani sono i tentativi di rianimare l’uomo: ai sanitari intervenuti non è rimasto che constatare il decesso.