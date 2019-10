Cai Luino partecipa alla “Marcia della pace”

Il CAI Luino partecipa alla 7° edizione del grande evento transfrontaliero di solidarietà in programma sabato mattino 5 ottobre accompagnando i partecipanti lungo il percorso in territorio italiano.

«Non perdetevi questa speciale settima edizione della camminata transfrontaliera tra Malcantone e Varesotto», spiegano gli organizzatori. Un evento patrocinato da Comuni svizzeri ed italiani, che vedrà durante il percorso numerosi momenti d’intrattenimento dedicati a grandi e piccini; ideati con lo scopo di diffondere i temi della pace tra le genti e la solidarietà verso i più bisognosi.

«Un’occasione unica per dedicare il nostro tempo ad un valore così importante come la pace, che inizia da noi tessi e dal nostro piccolo nucleo familiare per poi diffondersi nella società in cui viviamo e nel Mondo. Dopo l’unione dei popoli sul ponte doganale, dalle ore 12:30 alle ore 15:00 siete tutti invitati a partecipare alla tradizionale "Maccheronata di solidarietà nella sala comunale di Ponte Tresa, nella quale si terrà una ricca lotteria di beneficenza, spettacoli e sorprese per tutti i presenti».

«Durante la maccheronata verrà premiata la classe vincitrice del concorso “Crea una andiera per la Pace”, al quale hanno partecipato oltre 160 ragazzi di scuole svizzere e italiane! Sarà un bellissimo momento da vivere insieme, poiché verrà premiata la classe vincitrice e presentata la futura bandiera di questa importante manifestazione! Vi aspettiamo

numerosi!».

Il percorso Italiano

Ore 9,10 appuntamento presso posteggio tribunale a Voldomino

Ore 9.15 – partenza per Lavena Ponte Tresa con mezzi propri

Ore 9:45 – Raduno presso il parcheggio antistante il Parco Acquatico

di via Zanzi 25 a Lavena Ponte Tresa.

Ore 10:00 – Partenza in direzione di Piazza San Giorgio a Ponte Tresa,

passando per il lungo lago.

Ore 10:30 -Arrivo in Piazza San Giorgio; dove si svolgerà una partita

di calcetto tra rappresentanze di squadre giovanili locali.

Ore 12:00 – Partenza del gruppo italiano in direzione del Ponte doganale di Ponte Tresa.

Ore 12:15 – Arrivo al valico di Ponte Tresa e unione dei popoli sul ponte doganale.

Momento ufficiale alla presenza di rinomati ospiti e autorità.

Dalle ore 12:30 alle ore 15:00 "Maccheronata di solidarietà" a CHF 10.00 presso la Sala

comunale di Ponte Tresa, con tanta musica, intrattenimento, ospiti e molte sorprese. Ci sarà anche la

premiazione della classe vincitrice del concorso "Crea una bandiera per la pace

Partecipazione libera