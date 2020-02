Primo marzo, nel Luinese la marcia per la pace e la non violenza

Domenica 1 marzo 2020 si terrà la seconda marcia mondiale per la non violenza con la tappa nell’Alto Verbano.



L’iniziativa prevede “marce zonali“ attraverso sentieri guidati da volontari del CAI e il programma contempla la partenza alle 8 dal Palazzo Comunale di Brezzo di Bedero con destinazione Germignaga presso l’Ex Colonia Elioterapica; dall’Oratorio di Maccagno con Pino e Veddasca con destinazione Luino presso Piazza Chirola del Parco al Lago;

Alle 8.45 Ritrovo e Momento istituzionale a Germignaga presso l’ Ex Colonia Elioterapica con accoglienza e confronto con i marciatori dell’Equipe Base 2° Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.

Alle 9:45 Partenza mini Marcia da Germignaga a Luino attraverso il boschetto e il marciapiede e alle 10 Arrivo e Ritrovo al Parco al Lago di Luino: Piazza Chirola.

È previsto un momento istituzionale con accoglienza e confronto con i marciatori dell’Equipe Base 2°Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza. Si terrà anche la cerimonia della Pace e Simbolo Umano della Nonviolenza con intermezzi di canti di Francesco Fumagalli e del Coro “Goccia di Voci” diretto da Oskar Boldre sulla Piattaforma Chirola al Parco al Lago di Luino

La giornata proseguirà con una Risottata equosolidale a scopo benefico presso il salone della stazione di Luino e alle 13:25 e 14:15 Partenza per Varese con bus di linea e con macchine condivise per partecipare agli eventi previsti dagli organizzatori di Varese della Marcia nel pomeriggio dove alle 15:00 a Varese partirà la marcia dalla “Scuola elementare Felicita Morandi” in via Felicita Morandi con successiva accoglienza dei marciatori al Salone Estense di Varese. Il ritorno a Luino è previsto alle 19.25 con bus di linea e macchine condivise

Prevista la ripresa di un filmato di tutto l’evento per realizzare un documentario da diffondere a livello mondiale

OBIETTIVI DELLA MARCIA – Proibizione delle armi nucleari e disarmo; rifondazione delle Nazioni Unite riaffermando il divieto della guerra presente nella sua Carta; tutela dell’ambiente ed economia sostenibile per il Pianeta; garanzia di benessere per tutti i popoli

Superamento di ogni forma di discriminazione; diffusione della cultura della Nonviolenza

ORGANIZZANO – Comitato promotore Alto Verbano (Maria Terranova,

Gabriella Colli, Sara Ciocca ed Elio Pagani) e COMUNITA’OPEROSA ALTO VERBANO

ADERISCONO: Comuni di Brezzo di Bedero, di Germignaga e di Luino, Associazione Aurora, Gim-Terredilago cooperativa sociale, Ekonè bar & shop, Casa editrice Costruttori di Pace, Capolinea, Delsa Automazioni, Bar ristorante tabacchi Gianni, Comident, Tipografia Marwan, Grafica Tarozzi, Emergency.

EVENTI COLLATERALI – Dal 22/2 al 4/3/2020 Mostra “DONNE PER LA PACE” presso la Chiesa Metodista di Luino in Via del Carmine n° 30. ORARIO MOSTRA DOMENICA 1 marzo 8:30/10:00 – 16:00/18:00, negli altri giorni

dalle 16:00 alle 18:00.