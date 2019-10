Chiusa per un mese la discarica di Albizzate

Resterà chiusa per circa un mese la discarica di Albizzate di via Montello. Dallo scorso 15 ottobre il centro di raccolta gestito da Coinger è al centro di lavori di manutenzione straordinaria. In particolare l’azienda di gestione dei rifiuti sta intervenendo sulla riqualificazione della pavimentazione in calcestruzzo di alcune piattaforme del centro di raccolta.