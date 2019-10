Controlli sulle auto: due denunce per guida in stato di ebrezza

Guida in stato di ebrezza e sequestro di hashish. È il risultato della serata di controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Sesto Calende.

Insieme al personale della polizia locale, i militari hanno fermato alcune auto che transitavano lungo le principali arterie stradali.

L’attività ha permesso di denunciare a piede libero due giovani, un italiano ed un rumeno, per guida in stato di ebbrezza mentre un giovane italiano è stato segnalato amministrativamente alla locale prefettura perché trovato in possesso di una modica quantita’ di hashish per uso personale, quantità che è stata posta sotto sequestro