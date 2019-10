Domenica l’ottava marcia per la pace interreligiosa

È in programma per domenica 13 ottobre l’ottava marcia per la pace interreligiosa, organizzata per le vie del centro cittadino dalla sezione varesina dell’associazione internazionale Religions for peace.

Un appuntamento aperto a tutti che vedrà la partecipazione di molte comunità religiose del territorio e che avrà inizio a partire dalle 14 e 45 (il ritrovo è alle 14 e 30 in piazza San Vittore). Una marcia pacifica per ribadire la volontà di dialogo, pace e condivisione tra tutte le culture.

Un’iniziativa nata otto anni sulle sponde del Lago di Monate, grazie all’associazione ICare di Travedona Monate che negli anni si è tenuta per alcune edizioni anche al Sacro Monte di Varese.

Tre anni fa è nata la sezione varesina di Religions for peace che ha continuato la missione e quest’anno da appuntamento per le vie del centro cittadino, «così che tutti possano partecipare più facilmente e conoscere la nostra attività. Oltre alla marcia della pace infatti, le comunità religiose si incontrano tutto l’anno in momenti di scambio e condivisione», spiegano Thierry Dieng e Fausto Verti, promotori dell’evento insieme ad un numeroso gruppo di persone.

La manifestazione sfilerà per il centro cittadino, per arrivare a Villa Mirabello, nel parco dei Giardini Estensi, dove ogni tradizione religiosa porterà il proprio contributo sul tema e sarà possibile dialogare con i vari rappresentanti.

Mercoledì 23 ottobre invece, alle 20 e 45, è in programma una conferenza dal tema “Per la dignità delle differenze” che vedrà la partecipazione di Roberto Molinari, assessore ai Servizi Sociali, di Monsignor Giuseppe Vegezzi, Vicario Episcopale per la zona di Varese. L’incontro verrà introdotto da Maria Augusta Favali, copresidente Onorario di “Religions for Peace Italia”. Modera l’incontro Andrea Giacometti, direttore di Varese Report.

Durante la serata ci saranno gli interventi del Dottor Guido Morisco, responsabile relazioni esterne dei Baha’i italiani e appartenente al team per i contatti con lo Stato Italiano – Per la dignità religiosa, Gabriele Arosio, Pastore Battista, la dottoressa Marita Bombardieri, responsabile Donne Lombardia Buddisti Soka Gakkai, per la dignità di genere e il Dottor Ingegnere Nader Akkad, Imam, Ricercatore universitario-Per la dignità culturale.