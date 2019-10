Erasmus e opportunità all’estero per i giovani, a Varese “Time to move”

Torna a Varese “Time to move”, la campagna che vuole presentare ai più giovani le opportunità di mobilità educativa transnazionale offerte dall’Unione europea, nonché le altre attività di informazione portate avanti dai punti locali Eurodesk, la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+. La tappa varesina del tour si terrà venerdì, 18 ottobre, a partire dalle ore 14.30 nello Spazio Giovani di via Como 21.

“L’Amministrazione – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Strazzi – continua a svolgere una funzione di orientamento nei confronti degli studenti varesini e promuove, assieme ad altre realtà territoriali, un momento di informazione sulle opportunità di mobilità per studiare, vivere, lavorare e fare volontariato all’estero. Un’occasione per confrontarsi e favorire in questo modo consapevoli scelte di crescita personali, formative e professionali”.

A realizzare l’evento saranno, oltre al Comune di Varese, i punti locali Eurodesk della provincia di Varese e CVS Insubria. Durante l’evento verranno proposti giochi, quiz e presentazioni con a tema iniziative e programmi promossi dalle istituzioni comunitarie.

Sempre nell’ambito dell’iniziativa Eurodesk invita tutti i giovani europei a partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt Design Contest 2019”, disegnando una T-shirt che rappresenti lo spirito della campagna. C’è tempo fino al 31 ottobre 2019, quando Eurodesk selezionerà due vincitori nelle categorie 13-19 e 20-30 anni, un vincitore tra le 10 proposte più votate dal pubblico e altri 5 partecipanti tra le creazioni più degne di nota. In premio Interrail Global Pass, nonché bagagli e zaini.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Informagiovani di Varese telefonando ai numeri 0332.255442 e 0332.255445, oppure consultando la pagina Facebook “Informa giovani Varese” e i siti internet www.timetomove.info e www.eurodesk.it.