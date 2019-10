Dà in escandescenze e abbatte la porta di una pizzeria, panico tra i clienti

Prima ha preso a calci la porta a vetri di una pizzeria, mandandola in frantumi, e poi ha iniziato a insultare il proprietario. È avvenuto in un locale in via Gian Pietro Porro a Induno Olona poco dopo le 21 e 15, in un orario in cui l’esercizio era nel pieno dell’attività. Protagonista del blitz un uomo sulla quarantina. L’azione improvvisa e violenta dello sconosciuto ha generato panico e shock tra i clienti che naturalmente hanno subito contattato le forze dell’ordine nel timore che quell’azione potesse sfociare in qualcosa di più grave. Una paura più che comprensibile considerato che nella pizzeria al momento del blitz c’erano per lo più famiglie che avevano scelto di trascorrere un sabato sera in serenità. «Siamo rimasti letteralmente scioccati – ha commentato uno dei presenti – e al tempo stesso amareggiati per il ritardo dell’intervento delle forze dell’ordine che abbiamo allertato immediatamente». Il proprietario del locale sporgerà denuncia.