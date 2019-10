“Facciamo diventare Varese la capitale degli sport del cuore”

Varese è città di sportivi veri: appassionati che non esitano a prendere la bicicletta all’alba per fare 100 chilometri di allenamento, che davanti alla prima neve il loro primo pensiero è tirar fuori lo sci da fondo, che corrono senza paura di farlo in salita.

Ed è capace anche di attirare sportivi che “mettono il cuore” e non hanno paura del sacrificio: basti pensare ai 1500 che si sono presentati per la Campo dei Fiori Trail, o dei 1500 che hanno partecipato alla gran fondo tre valli varesine.

Pensando a queste tendenze, il consigliere Rinaldo Ballerio, lista Orrigoni, ha sottoposto alla commissione attività produttive un progetto su cui sta lavorando da un po’: «Considerato che lo sport a una grande capacità di attrarre persone appassionati e turisti – Ha spiegato Ballerio – Ho pensato che si poteva far diventare “Varese capitale degli sport di cuore”, specializzando la città in eventi di sport di fatica, come i vari tipi di corsa, le gare di bicicletta, il canottaggio e lo sci di fondo».

Una ipotesi su cui diversi soggetti stanno lavorando da un po’: «Ho parlato con Camera di Commercio, che ultimamente è molto sensibile sulla capacità economica dello sport, il Comune di Varese, il comune di Brinzio, diverse associazioni, sportive e non, e anche alcuni sponsor».

Con loro è entrato anche nei particolari, come trattare per una navetta che dallo stadio porti al campo da sci di fondo del Brinzio quando nevica, o fare i conti su quanto si debba investire nelle ricariche delle bici elettriche.

«In ogni caso, si tratta di sport che hanno bisogno di pochi investimenti e attirano tanta gente. Spero che si possa continuare a procedere nel progetto» ha concluso il consigliere.