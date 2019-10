Fenix: un amico a 4 zampe in corsia

Un amico peloso tra i piccoli ricoverati di Cittiglio.

Da qualche giorno, in pediatria è arrivata una nuova terapista della felicità, ha quattro zampe, un nasino umido e una lingua lunga dispensatrice di bacini.

Il suo nome è Fenix e, nonostante non abbia un passato felice, non sa dare che amore e trasmettere tenerezza. Al suo arrivo in sala giochi ha fatto impazzire proprio tutti, bimbi, mamme e papà, infermiere e volontarie.

Il suo ingresso è stato organizzato dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso che ha coinvolto Linda e la Fenix di ANIMALtouch Pet Therapy e Stimolazioni Sensoriali.

Dopo l’esperienza positiva dell’ospedale Del Ponte con gli amici con Piuma e Soya.