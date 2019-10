La Corale arnatese torna con il suo “Sacro InCanto”

Riportare in vita ciò che la musica sacra è stata attraverso i secoli: questo il proposito della Corale Arnatese con la sua nuova rassegna, l’associazione musicale del territorio che ha recentemente celebrato il proprio novantesimo anniversario. Intitolata Il Sacro Incanto, la manifestazione vedrà tre concerti tra ottobre e novembre 2019 che vedranno prendere parte tutte le realtà che compongono la corale.

Si parte con il primo concerto, sabato 26 ottobre, del Coro Musica et Ludus e diretto dal maestro Monica Balabio, nella Chiesa di S. Vito di Somma Lombardo. Questo evento vedrà in particolare l’esecuzione del “Magnificat” di F. Durante e brani di Vivaldi, Handel, Haydn e Mozart.

Il secondo appuntamento sarà sabato 9 novembre, alla chiesa di Cascinetta a Gallarate

occasione della 50esima edizione della giornata “Arte e bontà”: il Coro Lirico diretto dal maestro Romano Longoni eseguirà celeberrimo “Stabat Mater” di Gioachino Rossini, risalente alla prima metà del XIX secolo.

La rassegna si concluderà sabato 23 novembre all’Auditorium di Cairate con uno speciale concerto incentrato sulla musica sacra novecentesca realizzato dal Coro Voci Bianche, l’Ensemble Vocale Euphoné e il Coro Musica et Ludus (tutti diretti dal maestro Monica Balabio). In questo ultimo evento i cori si esibiranno con la “Missa Brevis” di Benjamin Britten e “A Little Jazz Mass” di Bob Chilcott.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 e l’ingresso sarà gratuito.

