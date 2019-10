La proloco di Comabbio ha un nuovo presidente

I soci della Proloco Comabbio hanno scelto Desirée Maruelli come nuovo presidente dell’associazione. Le elezioni si sono tenute durante l’assemblea di venerdì 25 ottobre 2019 presso la sala consigliare del municipio. Assieme al presidente sono stati confermati anche tutti i sette candidati per il Consiglio di amministrazione.

«Continuerò – ha fatto sapere Desirée Maruelli subito dopo l’elezione – a impegnarmi per l’associazione come ho sempre fatto. Ho scelto di candidarmi perché non volevo vedere morire questo paese. Comabbio mi piace, tant’è vero che proprio qui ho aperto la mia attività, e sarei felice se potesse continuare a ospitare eventi e feste interessanti, piuttosto che vedere queste manifestazioni spostarsi in altri paesi».

Oltre che dal presidente, il nuovo Cda è composto da: Cesare Fabbri, Martina Civello, Pau Solans, Damiano Billo, Daniele Destro, Nadia Frascotti e Alessandro Guglielmi. «Ringrazio e faccio i miei complimenti – così il presidente uscente Carlo Conte ha salutato l’insediamento del nuovo gruppo – a Desirée e a tutto il nuovo Cda. Sono contento di essere parte di questa associazione e di aver coperto la posizione di presidente. Voglio ringraziare anche i membri del vecchio Cda che mi hanno supportato in questo percorso».

Il nuovo Cda è stato accolto anche dal sindaco di Comabbio Marina Paola Rovelli. «Ringrazio –ha commentato il sindaco– il nuovo Cda e il Cda uscente. Ora comincia un nuovo percorso, con un nuovo gruppo e con tanto lavoro da fare. Sono però convinta che se tutti ci metteranno impegno non ci saranno problemi».