La Rhodense rimane da sola sul trono dell’Eccellenza

(Foto Facebook – FCD Rhodense)

Un altro weekend di campionato emozionante tra Eccellenza e Promozione. La Rhodense rimane da sola al comando dell’Eccellenza mentre in Promozione il Meda batte il Gavirate e si prende il primo posto

ECCELLENZA

La Rhodense batte 2-0 la Vergiatese e, sfruttando il pareggio 1-1 del Settimo in casa del Mariano, rimane da sola al primo posto del Girone A. Al secondo posto il Busto 81, che regola 1-0 l’Ardor Lazzate mentre risale la Vogherese grazie al 3-1 in casa della Castanese. Tre punti anche per il Pavia grazie al 3-1 contro l’Accademia Pavese, alla Varesina basta l’1-0 per avere la meglio sulla Sestese, il Verbano invece supera 2-0 il Fenegrò. L’Alcione regola 2-1 il Calvairate e sale ai piani alti.

CLASSIFICA: Rhodense 13; Busto 81 12; Vogherese, Alcione, Settimo Milanese, Pavia 11; Verbano 10; Varesina 9; Sestese, Calvairate, Castanese 4; Ardor Lazzate, Accademia Pavese 3; Vergiatese, Fenegrò 2; Mariano 1.

PROMOZIONE

Cambio in vetta: il Meda passa 2-1 contro il Gavirate – fortemente rimaneggiato dai tanti infortuni, anche seri – e attua il sorpasso al primo posto. Nei piani alti rimangono il Sedriano grazie al 3-1 sull’Universal Solaro e l’Uboldese, vittoriosa 4-1 sul Vighignolo. Termina 3-3 a Sacconago tra Cas e Vittuone, l’Olimpia torna al successo espugnando 2-0 Magenta mentre conosce il sapore della vittoria l’Union Villa Cassano che passa 4-2 a Fagnano. Terminano 1-1 le sfide tra Base 96 e Gorla Maggiore e tra Morazzone e Besnatese.