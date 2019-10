Latitante da luglio, arrestato mentre va a trovare la moglie in clinica

Aveva fatto perdere le tracce da luglio, prima che i carabinieri arrivassero ad arrestarlo. Ma dopo tre mesi i militari sono riusciti a trovarlo e a portarlo in carcere.

Protagonista, un 67enne di origini campane, ma residente a Cerro Maggiore, che deve scontare 4 anni e 10 mesi di reclusione per reati legati all’associazione a delinquere: furti di vario genere, detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e rapina aggravata, in varie zone del Nord Italia.

Insieme ai carabinieri di Cerro si sono messi sulle sue tracce anche quelli di Gallarate, località in cui appunto era stato segnalato, nel corso delle riservate indagini che hanno monitorato gli spostamenti della famiglia: è stato arrestato alle prime luci del giorno nella mattna di mercoledì 23 ottobre. I militari lo hanno rintracciato in una clinica di Gallarate, dove si era recato per andare a trovare la moglie ricoverata. L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato portato in carcere, sulla base dell’ordinanza del Tribunale di Milano.