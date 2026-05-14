Escursioni tra natura e scienza a Origgio e Cantalupo con il Bioblitz nel Parco dei Mughetti

Il Parco dei Mughetti partecipa anche quest’anno al “Bioblitz Lombardia”, l’iniziativa di citizen science promossa nelle Aree Protette lombarde per raccogliere dati naturalistici attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. Per l’occasione sono in programma due escursioni guidate da esperti naturalisti tra i territori di Cantalupo (Cerro Maggiore) e Origgio.

L’obiettivo del progetto è quello di osservare e censire specie animali e vegetali presenti nel parco, contribuendo così al monitoraggio della biodiversità locale attraverso attività aperte a famiglie, ragazzi e appassionati di natura.

Due appuntamenti tra natura e monitoraggio ambientale

La prima uscita si svolgerà sabato 16 maggio a Cantalupo con un’escursione serale. Il ritrovo è previsto alle 19.30 all’Area Feste di via Risorgimento, mentre la conclusione dell’attività è prevista intorno alle 22.

Il secondo appuntamento sarà invece domenica 17 maggio a Origgio con una camminata mattutina. I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 al termine di via Di Vittorio e l’attività terminerà intorno alle 11.

Durante le escursioni i partecipanti saranno accompagnati da naturalisti esperti che illustreranno le caratteristiche ambientali dell’area e guideranno le attività di osservazione e raccolta dati.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria

L’iniziativa è consigliata a bambini sopra i 6 anni, famiglie e cittadini interessati alla natura e all’ambiente. È richiesto un abbigliamento adeguato alle attività all’aperto, con scarpe adatte ai percorsi nel verde.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione entro le 18 del giorno precedente ciascuna sessione, inviando una mail a info@parcomughetti.it oppure telefonando al numero 02 96951140. Al momento dell’iscrizione occorre indicare nome, cognome, recapito telefonico e la sessione scelta.

Per ogni appuntamento è previsto un massimo di 25 partecipanti. In caso di maltempo le attività saranno annullate.