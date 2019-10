Le scelte “green” della Copying srl in onda su Rai3

Auto elettriche per tutti e venti i dipendenti, colonnine di ricarica nel parcheggio, struttura interna ed esterna in legno, pannelli solari, materiale di recupero negli ambienti di lavoro e carpe giapponesi all’ingresso, simbolo di perseveranza.

Le scelte “green” della Copying srl di Caronno Pertusella, azienda specializzata nell’outosourcing guidata da Mauro Vitiello e fondata dal padre mezzo secolo fa sono andate in onda su Rai3 in un servizio dedicato all’economia circolare e all’ambiente.

«Rispetto per l’ambiente e per le persone che lavorano sono i punti cardine del nostro lavoro – spiega Vitiello ai microfoni della Rai -. La nostra è un’economia circolare e famigliare: riportare al centro l’individuo è la sfida che dobbiamo vincere, per rispetto innanzitutto dei nostri figli».