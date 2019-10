Luino, code per le asfaltature in città

Problemi di traffico la mattina, lunghe code e attesa per entrare e uscire dalla città.

Copione che si è ripetuto questo pomeriggio, venerdì 4 ottobre non solo a Luino, ma anche nelle principali località di passaggio lungo la statale 394 e la strada provinciale del lago, la 69, completamente intasate (nella foto, traffico in tilt a Voldomino, ore 18 di venerdì 4 ottobre).

Motivo: i cantieri attivati a partire da lunedì scorso per le asfaltature proprio a Luino.

L’amministrazione comunale di Luino aveva fatto sapere qualche giorno fa dell’inizio dei lavori di asfaltatura per il 30 settembre, lunedì scorso.

«Le vie interessate saranno: V.le Dante, Via Fornara, Via Sant’Onofrio e Via Don Folli», è stato specificato da Palazzo Serbelloni.

«Successivamente verranno completate tutte le altre zone previste a Voldomino, Creva e zona Motte-Roggiolo. Sempre settimana prossima è prevista l’asfaltatura della via Ghiringhelli nel tratto antistante il supermercato Coop», continuava la nota del Comune.

Queste sono dunque le strade da evitare, anche se il traffico bloccato in alcune vie ha prodotto un problema generalizzato segnalato da diversi utenti su facebook.