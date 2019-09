Lunedì al via i lavori di asfaltatura

Lunedì 30 settembre riprenderanno i lavori di asfaltatura in Città. Le vie interessate saranno:V.le Dante, Via Fornara, Via Sant’Onofrio e Via Don Folli.

Successivamente verranno completate tutte le altre zone previste a Voldomino, Creva e zona Motte-Roggiolo. Sempre settimana prossima è prevista l’asfaltatura della via Ghiringhelli nel tratto antistante il supermercato Coop.

Il completamento di questi lavori, a condizioni climatiche ideali è previsto per fine ottobre.

“Il nostro intendimento è quello di prevedere a bilancio nuovamente importanti investimenti, dopo i quasi 400mila euro di quest’anno,per il completamento in primavera dei lavori di asfaltatura delle restanti zone e vie che da tempo necessitano una messa in sicurezza.- dichiara vice sindaco Alessandro Casali – Prosegue la fase di studio per la realizzazione delle nuove rotatorie e zone pedonali in via Asmara”. Sempre a Voldomino, per inizio lavori è stato installato il cantiere per il percorso pedonale e recintata l’area del cortile della scuola dove dovrà essere realizzato il suddetto percorso.