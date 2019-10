Da Malpensa nuova rotta Ryanair per la città greca di Kalamata e tariffe sconto

Ryanair ha annunciato la nuova rotta Malpensa-Kalamata (Grecia), con un servizio settimanale che sarà operativo da marzo 2020, come parte della programmazione Ryanair per la prossima estate.

“Per festeggiare questa nuova rotta – ha dichiarato Chiara Ravara di Ryanair – stiamo lanciando su tutto il nostro network europeo una vendita di biglietti con tariffe a partire da 16.99 Euro, per viaggi fino a gennaio 2020 che dovranno essere prenotati entro giovedì (17 ottobre). Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito Ryanair per non perdere l’occasione”.