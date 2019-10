Mese rosa: controlli senologici alle dipendenti comunali

Una giornata di sensibilizzazione e controlli per tutte le dipendenti del Comune di Gallarate.

È l’iniziativa che vede collaborare amministrazione comunale, ospedale Sant’Antonio e associazioni Lilt e Caos nel mese rosa della prevenzione del tumore al seno.

Per presentare l’iniziativa, il sindaco Andrea Cassani ha invitato i vertici dell’asst Valle Olona, il personale impegnato, oltre ai rappresentanti delle associazioni Mazzucchelli e Patrini e al Presidente della Commissione salute di Regione Lombardia Emanuele Monti.

Venerdì, la dottoressa Rosalba Antronaco – Radiologa Medica ASST Valle Olona, visiterà le dipendenti comunali in modo gratuito in un’ottica di welfare aziendale.

Si tratta di un’iniziativa che le associazioni di volontariato stanno promuovendo a diverse realtà istituzionali ( come la giornata di prevenzione offerta alle dipendente di Regione Lombardia lo scorso 9 marzo) o aziende e realtà associative.

Se, durante il controllo, verrà rivelato qualche campanello d’allarme si aprirà il percorso della presa in carico della Breast Unit della Valle Olona per proseguire e approfondire il caso.

In occasione di questo mese della prevenzione, il Comune ha deciso di illuminare di rosa la fontana di piazza Libertà.