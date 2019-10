Mojorettes Gerenzano sul podio europeo

Hanno conquistato il podio europeo al Champions European Majorettes NBTA 2019.

Sono state bravissime le ragazze delle Majorettes Gerenzano S.C.: le gemelle Francesca e Martina Ferrito, Alessia Pagani e la capitana Alessia Borghi sono le quattro componenti della squadra.

Sul profilo Facebook i ringraziamenti e i complimenti della società: «Grazie a voi e a tutte le persone che hanno lavorato e continuano a lavorare per far si che tutto questo possa esserci, con tanti sacrifici e credetemi, TANTI. Per l’impegno e la dedizione che date a questo sport e al Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano. Complimenti siete state bravissime».