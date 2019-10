Muore sulla strada a 99 anni

(immagine di repertorio)

Un uomo di 99 anni è stato trovato senza vita nella serata di domenica 20 ottobre a Leggiuno.

Inutili i soccorsi giunti attorno alle 22.30 in via San Carlo, in località Arolo: per il povero anziano non c’era più nulla da fare. Sul posto i soccorritori del Servizio di continuità assistenziale di Areu e i mezzi di Ats Insubria.

Al momento sconosciute le cause della morte.