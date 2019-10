“Negro di m.”, ragazzo di colore insultato a Somma

«Vai via negro di m.». È la frase che ha ricevuto B., un ragazzo di Somma Lombardo, martedì 22 ottobre. Dopo aver denunciato l’episodio su Facebook, ha raccontato a Varesenews come sono andate le cose: «Erano le cinque passate ed ero appena uscito dal lavoro. Avevo un appuntamento dall’ortopedista in via Fuser, e sono uscito un attimo per fumare».

«In quel momento – racconta B. – sento una voce dal palazzo di fronte: “Vai via di lì, pirla, negro di merda”. Al momento ero incredulo; pensavo che stesse parlando a qualcun altro. Alzo gli occhi e vedo questo signore che mi sta indicando e sta urlando queste frasi. E poi mi stava fotografando con il telefono; a quel punto ho preso anch’io il cellulare per fotografarlo, ma è rientrato subito in casa. Forse ero vicino alla sua macchina, non lo so, ma quando ho sentito quelle frasi non ci potevo credere»

B. è qui in Italia da due anni, ospite di una signora. «Lei era dentro e non ha visto; quando gliel’ho detto è uscita subito, arrabbiatissima. Anche la commessa ha cercato di capire chi fosse, guardando l’appartamento».

Su Facebook, diverse persone hanno voluto esprimere solidarietà al ragazzo.