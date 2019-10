Palloncini rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e anche il Comune di Venegono Superiore, partner di Andos da diversi annni, aderisce all’iniziativa ricordando le iniziative di prevenzione messe in campo dall’Associazione donne operate al seno con tanti palloncini rosa sia in Comune che in biblioteca.

«È un mese molto importante e con questo piccolo gesto abbiamo voluto sensibilizzare la cittadinanza su questo tema – dice l’assessore ai servizi sociali Maria Luisa Limido – Chiamando direttamente alla sede Andos è possibile prenotare una visita senologica totalmente gratuita. La prevenzione rimane l’arma migliore per sconfiggere questa malattia che colpisce donne sempre più giovani».

