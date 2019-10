Pane, salame e Lambrusco, un picnic con Cantine Riunite a Bozzolo

Una villa dal fascino discreto, un giardino monumentale dagli scorci inaspettati, un’atmosfera familiare e accogliente: questa è Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno (VA) che domenica 06 ottobre sarà cornice di un evento curioso e particolare. Un picnic elegante ma informale prenderà vita grazie al contributo di Riunite, brand emiliano del Lambrusco.

L’azienda di Reggio Emilia ha scelto questo sorprendente monumento architettonico e botanico, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano di cui recentemente è diventata Corporate Golden Donor, perché luogo ideale dove i valori della bellezza e dell’arte si uniscono alla tradizione rurale e all’ingegno imprenditoriale creando un connubio unico.

Donata al FAI dagli eredi Bozzolo nel 1989 Villa Dalla Porta Bozzolo nasce nel Cinquecento come dimora di campagna della famiglia Della Porta a pochi chilometri da Varese e dal Lago Maggiore; una residenza dall’anima agricola con rustici, torchio e cantina per produrre vino e una filanda per i bachi da seta.

Rinnovata nel Settecento oggi si presenta come un’elegante dimora estiva: saloni e salottini, gallerie e camere da letto dai vivaci affreschi con illusionistiche architetture dipinte, miti e allegorie, trionfi di fiori colorati perfino sulle porte, piccoli capolavori di stile rococò. L’affaccio dalle finestre è sublime sul monumentale giardino: un’originale scenografia di terrazze scolpite in pietra che risalgono la collina fino al grande prato verde del “teatro”, con la peschiera e un ripido sentiero verso il panoramico belvedere. La villa, salvata nell’800 dal senatore Camillo Bozzolo che vi ha lasciato ricordi di famiglia e una ricca biblioteca, ha ritrovato l’antico splendore grazie al recupero del FAI ed è ancora oggi un angolo di delizia dove trascorrere una giornata indimenticabile.

In questo spettacolare luogo prenderà vita il picnic dal titolo evocativo e diretto #RiunitePaneSalame. Riunite invita i visitatori ad assaporare la bellezza e a godere dei sapori sinceri della tradizione in un’atmosfera accogliente e semplice. Per l’evento la villa sarà aperta al pubblico e sarà possibile visitarla gratuitamente insieme alle guide dalle ore 10 alle ore 18.

#RIUNITEPANESALAME

Domenica 06 ottobre 2019, dalle ore 10 alle ore 18

Villa Della Porta Bozzolo Viale Camillo Bozzolo 5, Casalzuigno (VA)