Ecco come i poliziotti hanno fermato i rapinatori della Ubi

Avrebbe fruttato loro più di 100 mila euro la rapina che i 4 palermitani stavano per compiere in una filiale di Ubi Banca a Busto Arsizio, in corso Italia, nella giornata di lunedì.

La Polizia di Stato di Milano ha anche diffuso un video in cui si vede uno dei rapinatori che entra nell’anticamera dove sono posizionati due agenti in borghese che fingono di prelevare allo sportello bancomat. In un attimo scattano verso l’uomo e lo immobilizzano. All’esterno altri agenti fermeranno i tre complici.

L’obiettivo dei 4 (35, 38, 43 e 47 anni) era la cassa temporizzata all’interno della quale avrebbero potuto asportare 120 mila euro. Uno di loro G.A. era monitorato da diverso tempo dagli investigatori della squadra Antirapine milanese mentre altri due erano trasfertisti, saliti appositamente dalla Sicilia per il colpo.

Il piano era quello di sequestrare (legandoli con delle fascette) i dipendenti e attendere l’apertura della cassaforte tenendo tutti sotto la minaccia dei taglierini. Si sospetta che la batteria abbia già colpito in una filiale Ubi di Milano dove erano stati sequestrati i dipendenti.