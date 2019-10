Pro Patria in campo sabato. Aperte le prevendite

Inizierà un periodo intenso per la Pro Patria, che dopo alla prossima sfida contro la Pro Vercelli, sarà impegnata in infrasettimanale a Pontedera e poi ancora in casa contro la Carrarese.

Proprio per avere un giorno di riposo in più, la Pro Patria ha chiesto e ottenuto l’anticipo della prossima gara: contro la Pro Vercelli allo “Speroni” scenderà quindi in campo sabato 19 ottobre (ore 15.00).

L’anticipo permetterà ai tigrotti di arrivare con un minimo vantaggio alla sfida di mercoledì 23 ottobre contro il Pontedera, che ha giocato lunedì sera in posticipo e che domenica sarà impegnato al “Sinigaglia” di Como.

La società biancoblu ha intanto attivato le prevendite per la gara di sabato: