Pro Patria – Lecco, prevendite con limitazioni. Rivoluzione bluceleste: via mister, ds e team manager

La sfida tra Pro Patria e Lecco inizia a scaldarsi ancora prima di scendere in campo.

Non una questione di tifo, ma per la sentita sfida tra biancoblu e blucelesti ci sono già notizie importanti.

La prima riguarda la prevendita dei biglietti. Il Gos (Gruppo operativo di sucurezza) ha imposto delle limitazioni nella vendita dei tagliandi per la gara di domenica (6 ottobre ore 15.00).

Questo il comunicato stampa della Pro Patria a riguardo:

Aurora Pro Patria 1919 comunica le decisioni del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) in merito alla partita del Campionato di Serie C Pro Patria – Lecco, in programma domenica 6 ottobre, alle ore 15, allo Stadio “Speroni” di Busto Arsizio.

OBBLIGO DI SUPPORTER CARD PER I RESIDENTI IN PROVINCIA DI LECCO INDIPENDENTEMENTE DAL SETTORE DELLO STADIO.

CHIUSURA PREVENDITA BIGLIETTI SETTORE OSPITI ALLE ORE 19 DI SABATO 5 OTTOBRE.

ORE 12.00 DI DOMENICA 6 OTTOBRE – CHIUSURA VENDITA BIGLIETTI AI BOTTEGHINI DELLO STADIO PER I RESIDENTI PROVINCIA DI LECCO.

NON CI SONO LIMITAZIONI PER LA TIFOSERIA LOCALE – PUO’ ASSISTERE AL MATCH ANCHE CHI NON IN POSSESSO DI SUPPORTER CARD – .