Profumo di derby al PalAlbani: i Mastini attendono il Como

Perso, chissà per quanto, il derby di calcio e in attesa di quello cestistico (con Cantù), Varese e Como si apprestano a vivere l’ennesima sfida della loro rivalità sportiva spostandosi sulla pista dell’hockey su ghiaccio.

Giovedì 24 ottobre, dalle 20,30, i Mastini ospiteranno al PalAlbani la formazione lariana con la quale il bilancio storico è ampiamente positivo, non avendo il Como una storia paragonabile a quella giallonera. Anche se, poche stagioni fa, Varese dovette subire un momentaneo sorpasso comasco che ora pare rientrato.

Merito della squadra di Massimo Da Rin che si appresta a giocare il derby in una posizione felicissima: quella di capolista imbattuta dopo cinque giornate di gara. Il Como si trova invece all’estremo opposto della classifica: Ambrosoli e compagni sono infatti i fanalini di coda e hanno raccolto quattro sconfitte in altrettante partite disputate (una, però, a tavolino dopo il successo a Cavalese per la posizione irregolare di Redi), con un saldo di -15 tra reti segnate e subite.

Il match di via Albani sarà quindi il più classico dei “testacoda” e proprio per questo motivo dovrà essere affrontato con le dovute precauzioni da Tura e soci: vietato far prendere confidenza al Como che andrà domato fin da subito, necessario fare attenzione agli ex di turno che avranno motivazioni extra in questa sfida. Tra i lariani ci sono infatti il portiere Tesini (in ballottaggio con Zanardi), i difensori Cortenova e Fratangelo (quest’ultimo ex Killer Bees) e l’attaccante Xamin che cerca il primo “timbro” in campionato.

Insomma: i gialloneri non potranno dormire sonni tranquilli anche perché il consolidamento del primato in classifica passa, spesso, anche dalle vittorie che sulla carta paiono scontate e che invece sul ghiaccio vanno sudate lungo tutti i 60′ di gioco effettivo. Tra l’altro alla stessa ora va in scena un importante Bressanone-Merano, scontro diretto tra immediate inseguitrici. Per la partita di giovedì sera (arbitri Cassol e Volcan assistiti da Pace e Brambilla) in via Albani è atteso anche il pubblico delle grandi occasioni, richiamato dal fascino del derby e dal primato in classifica a un mese esatto dall’avvio della IHL.