“Racconti per immagini”, una serata dedicata a Piero Chiara

“Racconti per immagini” vuole essere una serata tra amici che si ritrovano ad ascoltare racconti di piccole storie di provincia di un tempo, ormai lontano ma sorprendentemente attuale, che esce dai suoi ristretti confini per diventare “specchio del mondo”. L’appuntamento, organizzato dal Premio Chiara-Festival del Racconto è in programma per venerdì 25 ottobre, alle 20 e 45 alla Biblioteca di Barasso e vuole essere l’occasione per raccontare Piero Chiara e la sua Luino.

Durante la serata infatti, verrà presentato anche il corto “La provincia specchio del mondo”, arrivato tra i sei finalisti al concorso videomaking 2018 del Premio Chiara. Scritto e diretto da M.Teresa Garzola, è stato l’idea ispiratrice di questa serata che, senza avere la pretesa di una dissertazione sull’autore, intende essere l’occasione per parlare dell’uomo Chiara (e magari scoprire qualcosa su di lui). Sarà certamente l’occasione per ascoltare la sua voce e vedere Luino così come lui l’ha vista e descritta.

La serata è ad ingresso libero e gratuito.