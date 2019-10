Riparte il corso di Digital Transformation: “I commercialisti hanno bisogno di voi”

Prenderà avvio il 28 ottobre presso ITE Tosi il corso post-diploma “Digital transformation: verso lo studio professionale 4.0”. Un corso IFTS che viennese promosso dall’ITE Tosi in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio, LIUC, Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Beta sistemi srl e Si-Net srl.

Si tratta di un corso di alta formazione post diploma destinato ad un numero massimo di 25 studenti, interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Lombardia. Il corso rappresenta un’ottima opportunità sia per i giovani che per gli studi professionali; gli studenti, di età compresa tra i 19 e 29 anni, possono infatti acquisire una professionalità e delle competenze, specifiche e trasversali, assolutamente uniche in questo momento.

«Negli studi professionali –sottolinea Paola Castiglioni presidente dell’ODCEC di Busto Arsizio – è in atto una trasformazione profonda che porterà alla digitalizzazione di molti processi interni, consentendo la riduzione del tempo ora dedicato agli adempimenti fiscali e lasciando più tempo all’attività di consulenza e di assistenza ai clienti. Per realizzare tutto ciò è importante avere negli studi giovani che possiedano non solo competenze tecniche tradizionali, ma anche competenze digitali, capaci di gestire le informazioni, disposti a lavorare in team e aperti ai cambiamenti. Molti dei giovani che hanno frequentato il percorso specialistico lo scorso anno sono attualmente occupati negli studi presso i quali hanno svolto lo stage e, anche per la edizione di quest’anno, numerosi commercialisti del nostro territorio hanno già manifestato l’interesse ad ospitare un tirocinante».

Gli studenti che frequenteranno il corso avranno a disposizione un team di docenti di alto profilo: dottori commercialisti, docenti universitari grazie alla collaborazione con la LIUC di Castellanza, esperti digitali grazie alla collaborazione con due software house Si-net srl e Studio Beta srl. Per informazioni e iscrizioni clicca qui.