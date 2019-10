Scontro auto-moto, un ferito

Incidente questo pomeriggio attorno alle 17.30 a Lonate Pozzolo, in via Santa Caterina: un’auto e una moto si sono scontrate per cause che le forze dell’ordine dovranno stabilire. Sul posto gli agenti della polizia locale.

Ad avere la peggio il centauro che nell’impatto è stato sbalzato dalla moto: l’uomo, un quarantacinquenne, ha riportato numerose ferite ed è stata soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato in codice giallo.