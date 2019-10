Sette gite “artistiche” fuori porta tra castelli e grandi mostre

Stando alle previsioni, quello che ci attende sarà un weekend particolarmente piovoso. Un’occasione perfetta per rilassarsi e leggere un buon libro sul divano o per gustare la prima polenta della stagione ma anche per una gita “al chiuso” fuori porta.

Sono diverse le possibilità in questo fine settimana (gli eventi del weekend in provincia di Varese li trovate qui), senza dove spingersi troppo lontano.

L’arte è sempre una buona occasione per uscire di casa e di mostre interessanti fuori porta (se preferite restare a Varese c’è Guttuso), in questo periodo ce ne sono davvero tante.

LUGANO e i cani di Wegman

Al LAC di Lugano, tra gli altri eventi, segnaliamo William Wegman. Being Human, una selezione di cento immagini del celebre fotografo statunitense che hanno come soggetto privilegiato i cani di razza Weimaraner: ritratti per anni dall’artista, mettono in scena la natura umana, rappresentando personaggi, tendenze di moda e movimenti della storia dell’arte. L’articolo dedicato

Futurismo a DOMODOSSOLA

Sono gli ultimi giorni per poter visitare la mostra “Balla. Boccioni. Depero. Costruire lo spazio del futuro” in svolgimento fino al 3 novembre ai musei civici di palazzo San Francesco, nel centro di Domodossola. L’articolo dedicato

Arte giapponese a TORINO

Aprirà al pubblico il 19 ottobre “Hokusai Hiroshige Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia”, una grande mostra dedicata al Giappone, in programma alla Pinacoteca Agnelli di Torino. In esposizione le opere di due grandi Maestri del “Mondo Fluttuante” dell’Ottocento, Katsushika Hokusai (1760 – 1849) e Utagawa Hiroshige (1797 – 1858), insieme alle stampe moderne di Kawase Hasui (1883- 1957), pittore esponente del movimento shin hanga (“nuove stampe”), che portò avanti i temi e le tecniche delle silografie policrome anche nelle epoche Meiji (1868-1912), Taishō (1912-1926) e parte della Shōwa, fino a metà degli anni Cinquanta del Novecento quando venne nominato “Tesoro nazionale vivente” nel 1956.

Impressioni d’Oriente a MILANO

Al Mudec la mostra “Impressioni d’Oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone”, illustra attraverso una selezione ampia e diversificata di opere di grandi artisti, provenienti dall’Italia e dall’estero, lo sviluppo di quel gusto orientato verso il Giappone che pervase la cultura artistica occidentale tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, in particolar modo in Francia e in Italia.

Il Settecento a Villa Carlotta a TREMEZZINA

Un’occasione in più per una visita alla splendida Villa Carlotta sul Lago di Como è la mostra “Splendori del Settecento sul Lago di Como“, aperta al pubblico fino al 3 novembre.

Visite guidate al Castello di Ussel

Continuano anche questo fine settimana le visite guidate al Castello di Ussel in Valle D’Aosta. Per le prenotazioni occorre rivolgersi all’Ufficio del Turismo di Saint-Vincent, Telefono: (+39) 0166 512239. Altre info qui

I grandi fotografi al Forte di Bard

Oltre alla visita di una delle fortezze più famose della Valle D’Aosta il Forte di Bard offre tante occasioni culturali. In questo periodo, in particolare, è la fotografia la protagonista con le opere dedicate alla montagna dei fotografi della celebre Agenzia Magnum e molte altre mostre dedicate ad arte, storia e tradizioni locali.