Il Tar ha deciso, “ora finisca il clima di sospetti e veleni”

“E’ con profonda soddisfazione che abbiamo accolto la sentenza della Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, che in data 27 settembre 2019 ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal Capogruppo di Minoranza di “Idea Comune””.

Comincia così la nota inviata dal gruppo di maggioranza di Maccagno con Pino e Veddasca a seguito della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di sabato sulla controversia che aveva al centro una scheda discussa dopo le elezioni del primo turno che portarno il paese per due settimane in una fase di stallo, con la parità di voti (poi al ballottaggio vinse Passera)

“Non abbiamo mai avuto dubbi sulla correttezza di tutte le operazioni di voto di domenica 26 maggio scorso, anche se aspettiamo con curiosità le motivazioni della sentenza.

La condanna – a favore del Comune – del pagamento di 4.000 Euro oltre accessori di legge che il T.A.R. lombardo ha inflitto alla parte ricorrente, fa immaginare come il Tribunale amministrativo abbia individuato una certa temerarietà dell’azione intrapresa, come noi avevamo sostenuto fin dall’inizio”.

Il Gruppo Consigliare di Impegno Civico MPV con Fabio Passera Sindaco “esce ancora più coeso e rafforzato da questa vicenda, nonostante la pressione evidente alla quale é stato sottoposto. Continueremo ancora più decisi e determinati nella nostra azione amministrativa, concentrati solo sulle scelte a favore di Maccagno con Pino e Veddasca e dei suoi abitanti”.

“Ci auguriamo che finalmente abbia a concludersi il clima di sospetti e veleni che non aiuta certo la serena convivenza della nostra Comunità: senza farci intimorire, convinti come siamo delle nostre ragioni.

Per noi la pubblica Amministrazione si coniuga con i fatti e con le proposte, mai con le aule di un tribunale.

Davvero, si apre oggi una fase nuova, destinata a lasciarsi per sempre alle spalle quel clima di continua campagna elettorale che non giova a nessuno”, chiosano dal Gruppo Consigliare di Impegno Civico MPV con Fabio Passera Sindaco Maccagno con Pino e Veddasca