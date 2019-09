Maccagno, il TAR respinge il ricorso sulla scheda contestata

La terza sezione del tribunale amministrativo della Lombardia ha deciso per il Respingimento del ricorso presentato da Davide Compagnoni, candidato sindaco a Maccagno per Pino e veddasca lo scorso maggio. I giudici amministrativi regionali hanno dovuto decidere circa la validità di un voto espresso mediante la penna a favore del candidato Fabio Passera. Una procedura normale, e neppure tanto rara, se non fosse che per il piccolo paese sulle sponde del Verbano quel voto sarebbe stato decisivo per risolvere la parità perfetta di 802 voti a 802 uscita dalle urne al primo turno. Poi dopo due settimane vi fu il ballottaggio, che decretò la vittoria di Fabio Passera. Ma già nel primo consiglio comunale di Maccagno, il capo dell’opposizione Davide Compagnoni diede notizia di aver fatto ricorso al Tar proprio per verificare la validità di quel voto. Di oggi, 28 settembre la decisione, dopo l’udienza tenutasi ieri.

Secco il commento di Davide Compagnoni: “Sapevamo che sarebbe stata una corsa in salita, a bassa percentuale di possibilità.

Ma era giusto far decidere il TAR e non lasciar nulla di intentato”.

Ora si attendono le motivazioni per capire in che modo la Corte sia arrivata alla sentenza. Questo sul piano giuridico. Dal punto di vista della politica locale si disinnesca uno dei principali motivi di tensione fra maggioranza e minoranza nel governo locale del paese.